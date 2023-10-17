Турция предложит идею урегулирования конфликта Палестины и Израиля

Глава МИД Турции Фидан: страна предложит ОИС идею урегулирования конфликта

Турция предложит участникам Организации Исламского сотрудничества (ОИС) идею участия в урегулировании палестино-израильского конфликта на основе стран-гарантов для каждой из сторон, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. Его слова приводит Star.

Министр отметил, что выступающие гарантами страны должны быть из региона Ближнего Востока. «После достижения соглашения, которое устроит обе стороны, страны-гаранты должны взять на себя ответственность за выполнение его требований. Только таким образом можно добиться прочного мира», — заявил он.

По словам Фидана, в ходе контактов с США он поднимал вопрос о решении конфликта на Ближнем Востоке на принципах создания двух государств. В Вашингтоне, отметил он, благосклонно относятся к данному решению.

Ранее Кабинет по ведению военных действий Израиля назвал четыре цели операции в секторе Газа. В них входит полная ликвидация радикального палестинского движения ХАМАС, устранение угрозы терроризма со стороны анклава, максимальные усилия по освобождению заложников, а также защита населения и границ страны.