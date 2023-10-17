В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 26 рейсов

В трех московских аэропортах во вторник, 17 октября, произошла отмена и задержка 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты десяти самолетов, два — отменили. Во Внуково тем временем перенесли четыре авиарейса, шесть — отменили. В Шереметьево задержали четыре рейса.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в октябре россиянин в состоянии алкогольного опьянения разозлил попутчиков до начала полета, получил удар в лицо и был снят с авиарейса. Инцидент произошел на борту летевшего из Москвы во Владивосток самолета.

