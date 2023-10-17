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15:07, 17 октября 2023Бывший СССР

В Армении нашли мертвым 37-летнего замглавы представительства МВД России

В Ереване умер замглавы представительства МВД России в Армении Пономарев

Фото: Bodo Marks / Globallookpress.com

В Ереване умер заместитель главы представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

37-летнего мужчину нашли без признаков жизни на рабочем месте. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала его смерть. Информацию о случившемся подтвердили в представительстве.

Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти Пономарева. По факту происшествия возбуждено уголовное производство по признакам убийства.

14 октября сообщалось, что директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николая Кобринца обнаружили мертвым в турецком отеле. Согласно предварительным данным, сотрудник министерства умер в результате сердечного приступа.

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