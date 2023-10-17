В Армении заявили о готовности подписать мир с Азербайджаном до конца года

Пашинян: Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года

Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Если перечисленные мной принципы будут официально подтверждены, тогда подписание соглашения о мире и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будет в высокой степени реалистично к концу этого года», — заявил Пашинян.

Одним из принципов урегулирования премьер назвал подтверждение территориальной целостности Армении.

В начале октября Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества подписал декларацию, в которой признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.