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13:33, 17 октября 2023Бывший СССР

В Армении заявили о готовности подписать мир с Азербайджаном до конца года

Пашинян: Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Если перечисленные мной принципы будут официально подтверждены, тогда подписание соглашения о мире и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будет в высокой степени реалистично к концу этого года», — заявил Пашинян.

Одним из принципов урегулирования премьер назвал подтверждение территориальной целостности Армении.

В начале октября Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества подписал декларацию, в которой признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

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