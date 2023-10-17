В Благовещенске открылся офис Сбера с обслуживанием на китайском языке

Попов: в Благовещенске открылся офис Сбера с обслуживанием клиентов на китайском

В Благовещенске открылся офис Сбербанка с обслуживанием на китайском языке для граждан КНР, рассказал зампред правления банка Анатолий Попов в интервью China Global Times.

По его словам, обслуживание клиентов ведется на китайском языке с помощью специальных планшетов.

В пресс-службе банка РИА Новости уточнили, что при консультировании клиентов в офисе используются планшеты с встроенным текстово-голосовым переводчиком. Также посетители могут воспользоваться банкоматами на китайском языке.

Отмечается, что самыми популярными продуктами среди розничных клиентов из Китая являются дебетовые карты и их страхование, подписки, валютные операции. Китайские бизнесмены приходят в офис для открытия счетов и подключения мобильных приложений.

Ранее Попов отмечал, что на фоне развития стратегического экономического партнерства Москвы и Пекина Сбер уделяет особое внимание работе с китайским бизнесом, поддерживает как китайские компании, локализованные в России, так и российские бизнес-проекты с Китаем.