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11:04, 17 октября 2023Наука и техника

В Европе обвинили SpaceX в хищническом ценообразовании

Arianespace: запуск спутника на Falcon 9 был в пять раз дешевле, чем на Vega

Фото: Bill Ingalls / NASA / Reuters

В рамках миссии Transporter, предполагающей пакетное выведение малых спутников, услуги запуска на тяжелой ракете Falcon 9 американской компании SpaceX обходились в пять раз дешевле, чем на европейском легком носителе Vega, заявил в ходе Всемирной недели спутникового бизнеса старший вице-президент бизнес-подразделения Vega в компании Arianespace Марино Фрагнито. Об этом пишет SpaceNews.

По оценке менеджера, миссии Transporter «произвели настоящий фурор», «но в то же время создали большую проблему с точки зрения экономического обоснования для всех остальных игроков». Фрагнито заметил, что ранее стоимость килограмма выведения полезной нагрузки для малых спутников на Vega составляла 25 тысяч долларов, тогда как аналогичная услуга в случае Falcon 9 обходилась клиентам в 5 раз дешевле.

Европейский менеджер обвинил SpaceX в хищническом ценообразовании и вытеснении конкурентов с рынка. «Это безумие», — сказал старший вице-президент.

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По его мнению, такая политика SpaceX привела к уходу с рынка ряда частных космических компаний — например, Virgin Orbit.

Ранее в октябре глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что многоразовый космический корабль Starship может полететь на Марс через три-четыре года.

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    Иван Потапов
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