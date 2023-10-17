В Москве бездомный преследовал четвероклассницу и попал на видео

Mash: в Ново-Переделкино бездомный преследовал четвероклассницу до подъезда

В московском Ново-Переделкино 22-летний бездомный преследовал четвероклассницу до подъезда. Его действия попали на видео, соответствующие кадры оказались в распоряжении Telegram-канала Mash.

На ролике видно, как девочка идет к дому, спустя некоторое время за ней следом движется молодой человек. Заподозрив неладное, школьница ускоряет шаг и заходит в подъезд. Бездомный выжидает время и заходит за ней.

Как утверждает Mash, десятилетняя школьница смогла быстро добежать до своей квартиры, расположенной на втором этаже, и перехитрить преследователя. О происшествии девочка рассказала матери.

Та обнародовала историю в местных чатах. Оказалось, что подобное в Ново-Переделкино происходит уже не в первый раз. Во всех описаниях жителей района фигурировал один и тот же мужчина.

Через десять дней его задержали — им оказался 22-летний безработный из Узбекистана, который приехал в Россию в августе. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге бездомный напал на девочку и попытался надругаться над ней.