В Палестине высказались об отказе ООН признать резолюцию России по Газе

Посол Нофаль: Палестина сожалеет из-за отказа ООН признать резолюцию России

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в эфире «Соловьев Live» выразил сожаление из-за того, что Совет безопасности (СБ) ООН не поддержал предложенный Москвой проект резолюции по палестино-израильскому конфликту.

«Россия, к сожалению, не смогла получить нужное количество голосов для того, чтобы российское предложение было принято в Совете Безопасности», — заявил он.

Нофаль отметил, что в секторе Газа убиты более трех тысяч человек, 11 тысяч получили ранения, тысячи домов были разрушены. Люди покидают свои дома на севере, чтобы переместиться на юг. «Уже очевидны очертания гуманитарной катастрофы», — добавил он.

Ранее СБ ООН не принял проект резолюции России по конфликту между Палестиной и Израилем. Документ, в частности, содержал призыв к немедленному прекращению огня и освобождению всех пленных.

Постпред России при организации Василий Небензя заявил, что СБ ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стран, не приняв российскую резолюцию.