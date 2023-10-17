В Петербурге восьмилетней девочке сломали руку на первой тренировке по дзюдо

В Кудрово восьмилетней девочке сломали руку на ее первой тренировке по дзюдо

В петербургском Кудрово восьмилетней девочке сломали руку на ее первой тренировке по дзюдо. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

По данным издания, соперник заломил школьнице руку, в результате чего она упала. Отец девочки отвез ее в больницу.

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом плечевой кости и наложили ей гипс. Родители ребенка написали заявления в прокуратуру и полицию.

Как утверждает отец пострадавшей, в школе дзюдо даже не поинтересовались состоянием девочки. Сами представители школы опровергают это и говорят, что их игнорируют.

Ранее сообщалось, что в Петербурге трое первоклассников в гимназии, расположенной на улице Аэродромной, на перемене сломали позвоночник однокласснику.

Мальчики схватили семилетнего одноклассника за ноги и за руки, после чего бросили спиной об стол.