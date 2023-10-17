В Приморье установили личности погибших в ДТП с китайским автобусом

МВД Приморья установило личности всех погибших в ДТП с китайским автобусом

Личности погибших в аварии на китайском автобусе в Приморье установлены. Об этом РИА Новости сообщил представитель регионального управления МВД России.

16 октября туристический автобус с 51 пассажиром, ехавший из Китая в Уссурийск, потерял управление и съехал в кювет. Два человека погибли, ими оказались россиянки 1942-го и 1966-го годов рождения.

Виновником аварии оказался водитель автобуса. Гражданин Китая превысил скорость, из-за чего транспортное средство съехало с дороги.