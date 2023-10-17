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12:09, 17 октября 2023Путешествия

В России захотели взимать 50 тысяч за поездки в популярное у туристов место

Ученый РАН Данилов-Данильян предложил въездную плату на Байкал в 50 тысяч рублей

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В России нужно взимать въездную плату в размере около 50 тысяч рублей за поездки на озеро Байкал, чтобы снизить поток туристов и сохранить природную достопримечательность. Нововведение захотел ввести научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, его слова приводит портал «Прайм».

Ученый отметил, что Байкал стал популярным туристическим местом, при этом в ближайшие годы ожидается заметный рост потока путешественников. При этом инфраструктуры, по его словам, не хватает, а ее создание требует времени.

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Данилов-Данильян добавил, что в 2023 году на Байкал приехало три миллиона неорганизованных туристов. «Сколько эта территория может принять организованных туристов? Это, конечно, не три миллиона, это, скорее, три сотни тысяч, не более того», — заявил ученый. Он подчеркнул, что пропускная способность Байкала ниже реального потока диких туристов минимум в 10 раз.

Специалист обратил внимание, что экономическое ограничение важно для сохранения озера, поэтому он предложил ввести плату за посещение в размере 50 тысяч рублей для людей, которые не живут в Прибайкалье. По мнению Данилова-Данильяна, это позволит обеспечить устойчивое развитие региона.

Ранее россиянка побывала на Байкале и рассказала, что поездка ее разочаровала. «Не могу сказать, что ехать на Байкал не надо. Скорее не стоит ожидать сильных впечатлений», — поделилась она.

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    Мария Борисова
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