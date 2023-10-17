В российском городе случился транспортный коллапс из-за неожиданного снега

NN.ru: в Нижнем Новгороде из-за снега закрылся аэропорт и встали поезда

Из-за снега с дождем в Нижнем Новгороде многие жители остались без света. Об этом сообщает портал NN.ru.

С утра на город и область обрушился дождь, из-за чего многие улицы затопило. Затем в Нижнем Новгороде началась метель с порывистым ветром.

Из-за непогоды в четырех районах города возникли перебои с электричеством. Всего они затронули почти девять тысяч человек в 40 населенных пунктах Нижегородской области. Местные жители также сообщали о перебоях с интернетом и мобильной связью. Ветер повалил деревья, некоторые из них упали на автомобили. В городе образовались пробки, также было несколько аварий. Отмечается, что многие автовладельцы не успели сменить летнюю резину на зимнюю, что способствовало росту количества аварий. Днем был закрыт аэропорт Стригино. Из-за падения деревьев на пути также оказалось заблокировано движение поездов.

Ранее москвичам пообещали похолодание и снег к концу недели. С пятницы 20 октября дневная температура в городе будет составлять до плюс четырех градусов, а ночью опустится до минус пяти. Снежный покров при этом не будет высоким.