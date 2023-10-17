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18:16, 17 октября 2023Россия

В российском миллионнике автомобиль на скорости протаранил остановку с людьми

В Екатеринбурге автомобиль протаранил трамвайную остановку с людьми

В Екатеринбурге автомобиль Peugeot 408 протаранил трамвайную остановку с людьми. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Екатеринбурга».

ГИБДД Свердловской области в свою очередь рассказало, что при наезде автомобиля пострадали три человека, двоих из которых спасти не удалось. Руководство полиции российского города-миллионника отметило, что на место выехал заместитель главы ГИБДД по региону, Денис Колясников.

Наезд на ожидающих транспорта пассажиров попал на видео. На кадрах видно, что автомобиль едет по разделительной полосе, не сбавляя скорости, после чего врезается в толпу людей.

По данным портала E1.RU, автомобиль зарегистрирован на 79-летнего мужчину.

Ранее стало известно, что в жилом квартале «Отрада» в Москве пьяный водитель за рулем гоночного Mitsubishi протаранил десять автомобилей, которые находились на стоянке.

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    Марк Леонов
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