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14:58, 17 октября 2023Силовые структуры

В российском регионе возбудили дело после изнасилования посетителя кафе шваброй

На Урале возбудили дело после изнасилования посетителя кафе шваброй

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Новоуральске директора кафе, где избили и изнасиловали гостя, объявили в розыск. О происшествии в российском регионе сообщает E1.RU.

По данным ведомства, мужчину пока ищут в Новоуральске и соседнем поселке Уральском. 7 октября директор, его брат и охранники заведения подрались с посетителем. Они снимали избиение на видео. Нападавшие пинали мужчину, разбили ему лицо, затем тот, кто вел съемку, надругался над потерпевшим, использовав швабру.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 132 («Насильственный действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области суд рассматривает дело 43-летнего местного жителя, изнасиловавшего 17-летнюю девушку.

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    Екатерина Кашурникова
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