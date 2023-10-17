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17:21, 17 октября 2023Россия

В РПЦ отреагировали на решение бывшего протодиакона Кураева покинуть Россию

В РПЦ назвали предсказуемым решение Андрея Кураева покинуть Россию
Андрей Кураев

Андрей Кураев. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Решение бывшего протодиакона Андрея Кураева покинуть Россию было предсказуемо. Об этом заявил ТАСС источник в Русской православной церкви (РПЦ).

Собеседник агентства обратил внимание на то, что Кураев в последнее время дистанцировался от РПЦ. По его мнению, бывший протодиакон придерживался «циничной позиции».

«В ней не было ни любви, ни уважения к своим соотечественникам», — поделился источник.

17 октября Андрей Кураев рассказал, что скоро покинет Россию и переедет в Чехию. Свою миграцию бывший протодиакон РПЦ обозначил как трудовую.

В апреле патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о лишении Андрея Кураева священного сана. Решение было принято еще в декабре 2020 года, но на него был наложен мораторий.

Андрей Кураев — богослов, православный публицист и миссионер. Он известен своими критическими высказываниями в адрес коллег и церковного начальства.

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    Анна Щербакова
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