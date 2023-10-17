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14:31, 17 октября 2023Экономика

В Сбере назвали плюсы лицензии иностранного портфельного инвестора в Индии

Зампред Сбера Попов подтвердил получение лицензии FPI от индийского регулятора

Фото: Michael Nagle / Bloomberg / Getty Images

Зампред Сбербанка Анатолий Попов подтвердил получение Сбером лицензии иностранного портфельного инвестора (FPI), одобренную индийским регулятором SEBI.

«Сбербанк действительно получил лицензию иностранного портфельного инвестора (FPI), одобренную индийским регулятором SEBI. Полученная лицензия дает возможность участвовать в торгах и инвестировать на одном из самых динамично развивающихся финансовых рынков в мире», — сказал Попов.

По его словам, речь идет об инвестициях в валютные, товарно-сырьевые и другие активы.

17 октября Сбербанк стал первым российским банком, который SEBI зарегистрировал в качестве иностранного портфельного инвестора. Лицензия открывает доступ к более мягким правилам раскрытия бенефициарной собственности, позволяет получать налоговые льготы и подписываться на зарубежные производные инструменты на основе индийских акций.

В июне филиал Сбера в Индии открыл российской компании первый специальный рупийный счет нерезидента. Такой счет необходим для работы на фондовых и товарных биржах Индии, через него заводятся инвестиции в страну и репатриируется полученная прибыль. Отмечалось, что счет открывается для компании с получением ею лицензии иностранного портфельного инвестора.

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    Анастасия Яланская
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