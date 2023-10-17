В Севастополе предупредили о громких звуках из-за учений с бомбометами

Развожаев: в Севастополе ЧФ проведет учения с реактивными бомбометами

В Севастополе жители могут услышать громкие звуки в связи с проведением учений с применением реактивных бомбометов. Об этом предупредил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Ориентировочно с 8.00 до 8.30 в районе Северного и Южного молов — Черноморский флот будет проводить учения с применением реактивных бомбометов», — предупредил Развожаев.

Он также заверил, что в городе все спокойно.

Ранее стало известно, что в Севастополе усилят системы оповещения населения при воздушной тревоге. По словам Развожаева, некоторые люди во время воздушной тревоги не понимают, куда им идти, и остаются на остановке до отбоя воздушной тревоги. Для водителей в Севастополе также разработали памятку по обеспечению безопасности, в которой говорится, где нельзя высаживать пассажиров во время воздушной тревоги.