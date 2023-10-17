В США рассказали о попытке застать Россию врасплох ракетами ATACMS

CNN: США тайно передали ВСУ ракеты ATACMS, чтобы застать Россию врасплох

США тайно передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты дальнего действия ATACMS, чтобы застать Россию врасплох. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«В последние недели США решили отправить их по-тихому, потому что они хотели застать русских врасплох, особенно после нескольких месяцев публичных споров по поводу того, согласится ли президент Джо Байден послать оружие, сообщил чиновник», — сообщается в материале.