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06:31, 17 октября 2023Мир

В США сравнили траты на Израиль и Украину

Экс-дипломат США Фридман: на Израиль не надо тратиться, как на Украину
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Соединенным Штатам не нужно тратиться на Израиль так, как на Украину. Об этом заявил в интервью Fox News бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман.

По его словам, еврейскому государству «нужна какая-то небольшая помощь — один, два или три миллиарда долларов». «Конечно, им это нужно. Но это не сравнить с Украиной», — подчеркнул бывший дипломат.

Фридман также напомнил, что США заранее выделяли деньги на финансирование Израиля. В то же время нападение палестинского исламистского движения ХАМАС оказалось беспрецедентным и неожиданным, добавил он.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Вашингтон может одновременно помогать Украине и Израилю фразой «кто, если не мы». По его словам, США являются самой мощной страной в истории мира, поэтому они способны поддержать оба государства без ущерба собственной международной безопасности.

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    Марина Совина
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