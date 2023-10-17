В США сравнили траты на Израиль и Украину

Экс-дипломат США Фридман: на Израиль не надо тратиться, как на Украину

Соединенным Штатам не нужно тратиться на Израиль так, как на Украину. Об этом заявил в интервью Fox News бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман.

По его словам, еврейскому государству «нужна какая-то небольшая помощь — один, два или три миллиарда долларов». «Конечно, им это нужно. Но это не сравнить с Украиной», — подчеркнул бывший дипломат.

Фридман также напомнил, что США заранее выделяли деньги на финансирование Израиля. В то же время нападение палестинского исламистского движения ХАМАС оказалось беспрецедентным и неожиданным, добавил он.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Вашингтон может одновременно помогать Украине и Израилю фразой «кто, если не мы». По его словам, США являются самой мощной страной в истории мира, поэтому они способны поддержать оба государства без ущерба собственной международной безопасности.