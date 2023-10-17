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13:14, 17 октября 2023Путешествия

В Таиланде испугались массового наплыва российских туристов

Bangkok Post: продление безвиза россиянам плохо скажется на турбизнесе Таиланда

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Представители турбизнеса Таиланда опасаются, что после продления безвиза до 90 дней для российских туристов в курортной стране появится больше желающих нелегально работать гидами, водителями и другими специалистами. О том, что тайцы испугались массового наплыва россиян, пишет Bangkok Post.

По словам бывшего президента Совета по туризму Чонбури и исполнительного директора группы Sunshine Hotels and Resorts Танета Супорнсахасрунгси (Thanet Supornsahasrungsi), подобное решение может плохо сказаться на занятости местных жителей.

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Тем временем максимально позитивно увеличение срока безвизового режима восприняли туроператоры на Самуи и Пхукете. Специалисты считают, что смогут извлечь выгоду из более длительного пребывания российских путешественников в Таиланде.

«У нас проживает много долгосрочных туристов и удаленных работников из России, — заявил президент туристической ассоциации Самуи Ратчапорн Пулсавади. — Продление срока только увеличит это количество».

Ранее в октябре стало известно, что власти Таиланда решили позволить российским туристам отдыхать в стране без виз до трех месяцев. Новый порядок безвизового режима для россиян, увеличивающий срок их пребывания в популярной пляжной стране Азии с 30 до 90 дней, введут с 1 ноября 2023 года. Отмечается, что он будет действовать по 30 апреля 2024 года.

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    Фариза Бацазова
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