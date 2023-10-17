В Таиланде испугались массового наплыва российских туристов

Bangkok Post: продление безвиза россиянам плохо скажется на турбизнесе Таиланда

Представители турбизнеса Таиланда опасаются, что после продления безвиза до 90 дней для российских туристов в курортной стране появится больше желающих нелегально работать гидами, водителями и другими специалистами. О том, что тайцы испугались массового наплыва россиян, пишет Bangkok Post.

По словам бывшего президента Совета по туризму Чонбури и исполнительного директора группы Sunshine Hotels and Resorts Танета Супорнсахасрунгси (Thanet Supornsahasrungsi), подобное решение может плохо сказаться на занятости местных жителей.

Тем временем максимально позитивно увеличение срока безвизового режима восприняли туроператоры на Самуи и Пхукете. Специалисты считают, что смогут извлечь выгоду из более длительного пребывания российских путешественников в Таиланде.

«У нас проживает много долгосрочных туристов и удаленных работников из России, — заявил президент туристической ассоциации Самуи Ратчапорн Пулсавади. — Продление срока только увеличит это количество».

Ранее в октябре стало известно, что власти Таиланда решили позволить российским туристам отдыхать в стране без виз до трех месяцев. Новый порядок безвизового режима для россиян, увеличивающий срок их пребывания в популярной пляжной стране Азии с 30 до 90 дней, введут с 1 ноября 2023 года. Отмечается, что он будет действовать по 30 апреля 2024 года.