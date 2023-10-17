В Запорожской области рассказали об изменении тактики ВСУ

Рогов: ВСУ изменили тактику боев в Запорожской области, перейдя к локальным боям

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области изменили тактику ведения боевых действий, перейдя к локальным сражениям. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, отказ от попыток масштабного прорыва произошел на фоне провала контрнаступления и больших потерь личного состава. Он добавил, что все попытки атак украинских войск отражаются.

«Мало того, наши военные перешли к активной обороне, нанося противнику чувствительные удары и контратаки», — заключил Рогов.

Ранее Российская армия отбила атаку украинских сил на ореховском участке в Запорожской области. По словам военкоры Бориса Рожина, противник понес потери в пехоте и не добился успеха.