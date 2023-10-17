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13:35, 17 октября 2023Интернет и СМИ

VK анонсировала новый проект

VK Education открывает набор в профориентационную лабораторию для школьников

Фото: Peshkova / Shutterstock / Fotodom

VK Education анонсирует открытие набора в профориентационную лабораторию DreamLab для школьников. О новом проекте компании сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На базе лаборатории ученики 8–11 классов в формате мастер-классов смогут познакомиться с востребованными цифровыми профессиями и поработать над реальными проектами, которые можно будет включить в портфолио. Выпускники лаборатории получат сертификат и возможность присоединиться к проектному офису DreamLab.

Школьникам доступны четыре направления. В рамках программы «Управление и развитие» они узнают, как запускать проекты и эффективно управлять ими. На треке «Продвижение цифрового продукта» подростков научат создавать и реализовывать маркетинговые стратегии, а на курсе «Исследование и дизайн цифровых продуктов» — познакомят с основами тестирования и создания удобного интерфейса цифровых продуктов. Ученики, которые выберут трек «Внутренние коммуникации», получат навыки формирования команды и ее мотивации и познакомятся с работой HR-специалиста.

«В рамках профориентационного направления мы реализуем множество программ и проектов, которые помогают школьникам погрузиться в IT и digital-сферу и определиться с выбором будущей профессии. Участие в лаборатории DreamLab дает ребятам возможность еще во время учебы в школе попробовать свои силы в решении реальных задач, с которыми сталкиваются специалисты в своей практике», — отметила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Чтобы стать участником DreamLab, необходимо пройти отбор: до 2 ноября подать заявку в чат-боте и выполнить тестовое задание. Обучение будет проходить офлайн с 6 по 30 ноября в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Новосибирске, Сириусе (Сочи), Томске, Ростове-на-Дону и Казани.

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