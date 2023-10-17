Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:58, 17 октября 2023Бывший СССР

Военкор рассказал о ситуации на фронте в преддверии зимы

Военкор Сладков: в преддверии зимы ВС России стремятся к стабильности положения

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в преддверии зимы стремятся добиться стабильности положения, но при этом продолжают атаковать на нескольких направлениях. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков, передает радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

«Мы атакуем или улучшаем наше положение в районе проведения СВО. Впереди зима, распутица, каждый хочет сделать своё положение более стабильным», — сообщил военкор.

По его словам, наиболее активные действия продолжаются в районе села Вербовое в Запорожской области. Также бои идут по направлению к Купянску в Харьковской области.

Сладков добавил, что ситуация успокоилась левее в сторону Черного моря — в районе населенных пунктов Пятихатки, Лобковое, Каменское. По его словам, затишье также наблюдается в районе Авдеевки.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что в случае нового контрнаступления цели Украины останутся прежними: прорыв к Крыму, к Азовскому морю и попытка взять под контроль новые территории.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Сборная России не проиграла ни одного матча за два года. Почему команду Карпина все равно критикуют?

    ХАМАС назвало геноцидом действия Израиля в Газе

    Пашинян предложил Азербайджану обменять пленных в формате «всех на всех»

    Названы самые дешевые заграничные направления на Новый год

    VK анонсировала новый проект

    На Украине заявили о выполнении требований для вступления в Евросоюз

    Стало известно о запрете тренерам работать с бросившим партнершу фигуристом

    Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB

    В российском регионе возбудили дело после изнасилования посетителя кафе шваброй

    В США заявили об ответственности Зеленского за массовую гибель людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости