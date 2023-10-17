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09:45, 17 октября 2023Ценности

Возлюбленная Тимати снялась в тугом корсете и чулках

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель поделилась серией снимков, на которых она запечатлена позирующей в салоне автомобиля. Для съемки девушка выбрала тугой корсет, оформленный кружевами, и черные чулки. При этом она дополнила свой образ колье с надписью и круглые серьги.

Подписчики разделились во мнениях по поводу внешнего вида Ивановой. «Очень дешево смотрится», «Красивая, эффектная и очень милая девушка, но зачем столько вульгарности?», «Агрессивная и нарочитая сексуальность граничат с пошлостью», «Какая вы великолепная», «Выглядишь потрясающе! Продолжай сиять и затмевать своей индивидуальностью», — писали они.

Ранее сообщалось, что российский рэпер Тимати подарил Валентине Ивановой роскошный автомобиль. Музыкант преподнес своей возлюбленной черный Porsche 911 Carrera, стоимость которого составляет 50 миллионов рублей.

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    Карина Черных
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