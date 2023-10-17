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11:06, 17 октября 2023Спорт

Вратарь сборной Таджикистана заявил о желании играть в РПЛ

Вратарь сборной Таджикистана Рустам Ятимов рассказал, что хочет играть в РПЛ

Фото: Etsuo Hara / Getty Images

Вратарь сборной Таджикистана и «Истиклола» Рустам Ятимов заявил о желании играть в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

«Почему хочу играть в РПЛ? Наверное, потому что родился там. Я вырос на чемпионате России, видел ажиотаж», — поделился он. Спортсмен сказал, что хочет доказать себе, что может играть в российском чемпионате. Он отметил высокие требования в лиге и добавил, что не боится конкуренции.

Ятимову, родившемуся в Нижнем Новгороде, 25 лет. С 2018 года он выступает за таджикский «Истиклол» и национальную сборную. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 750 тысяч евро.

В феврале 2022 года Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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    Дарья Коршунова
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