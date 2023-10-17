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13:18, 17 октября 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ россиянина за госизмену и диверсии попало на видео

ФСБ показала видео задержания жителя Орла за госизмену и диверсии

ФСБ показала видео задержания жителя Орла за государственную измену и диверсии по заданию украинских спецслужб. Запись «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе регионального управления ведомства.

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы заходят в квартиру россиянина. Они кладут его лицом в пол и надевают наручники. Затем силовики отводят гражданина в служебное авто, чтобы доставить в отделение для допроса. Он признает свою вину.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он был выявлен в ходе оперативных мероприятий с участием оперативников МВД после двух диверсий на железной дороге. Российские силовики установили, что житель Орла работал на Службу безопасности Украины (СБУ) за денежные вознаграждения. Он также получал инструкции по совершению диверсий через мессенджер.

В настоящее время суд арестовал его.

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    Екатерина Кашурникова
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