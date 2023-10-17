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01:53, 17 октября 2023Мир

Армия Израиля заявила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

Фото: Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане. Об этом говорится в армейском Telegram-канале.

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим объектам "Хезболлах" в Ливане», — заявила ЦАХАЛ, отметив, что подробности будут приведены позже.

Также Армия обороны Израиля заявила о ликвидации одного из руководителей ХАМАС в Газе. По данным ЦАХАЛ, глава Совета шуры организации ХАМАС Осама Мазини отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля.

Утром 7 октября представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о ракетных обстрелах сектора Газа, которые произвели палестинские радикалы. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе.

14 октября Израиль объявил о широкомасштабных ударах по сектору Газа по объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС. Позднее сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров ХАМАС.

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    Екатерина Подвигина
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