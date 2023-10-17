Живущая в секторе Газа россиянка с ребенком пожаловалась на отсутствие помощи

«МК»: живущая в секторе Газа россиянка призналась, что ее не могут эвакуировать

Живущая в секторе Газа с трехлетним ребенком россиянка описала обстановку и пожаловалась на отсутствие помощи. Ее слова публикует газета «МК».

Женщина по имени Кристина рассказала, что им пришлось сутки сидеть в поле недалеко от КПП «Рафах» на границе с Египтом, а когда ночью резко похолодало и пошли дожди, житель города Рафах разрешил ей с ребенком укрыться в заброшенном доме.

Кроме того, россиянка призналась, что их не могут эвакуировать. По словам Кристины, представители консульства поддерживают с ней связь, но говорят, что от них ничего не зависит.

«Просят нас потерпеть… А у нас продуктов осталось на два дня. Что потом делать, не знаю», — отметила собеседница издания.

Ранее другая россиянка описала отпуск в Израиле фразой «видела такое в фильмах-катастрофах». Туристка и ее 10-летний сын оказались в эпицентре обстрелов в городе Ашкелон, расположенном в 25 километрах от сектора Газа.

