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18:46, 18 октября 2023Спорт

Во Франции призвали лишить Бензема «Золотого мяча»

Вице-мэр Марселя призвала лишить Бензема гражданства Франции и «Золотого мяча»

Фото: Reuters

Вице-мэр Марселя Валери Буайе в социальной сети X (бывшее название Twitter) призвала лишить нападающего национальной команды Карима Бензема гражданства Франции и «Золотого мяча».

«Мы не можем мириться с тем, что всемирно известный француз с двойным гражданством может таким образом позорить и даже предавать нашу страну», — заявила Буайе.

18 октября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил Бензема в связях с террористической организацией. Футболист выразил поддержку жителям Палестины на фоне военного конфликта с Израилем. Он написал в соцести X, что молится за пострадавших от бомбардировок жителей Газы.

17 октября Бензема впервые стал обладателем «Золотого мяча». В споре за награду форвард «Реала» обошел польского нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, сенегальского форварда «Баварии» Садио Мане и бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне.

34-летний Бензема в сезоне-2023/2024 защищает цвета саудовского «Аль-Иттихада» и сборной Франции по футболу. Нападающий также известен по выступлениям за мадридский «Реал».

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    Андрей Стрельцов
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