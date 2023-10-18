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23:51, 18 октября 2023Экономика

Страны G7 обсудят запрет на импорт российских алмазов

Reuters: G7 19 октября обсудит запрет на импорт российских алмазов с 2024 года

Фото: Unsplash

Представители стран «Большой семерки» (G7) завтра, 19 октября, обсудят альтернативные варианты введения запрета на импорт российских алмазов с 2024 года. Об этом передает агентство Reuters.

Во время встречи на техническом уровне страны рассмотрят предложения, разработанные Бельгией, Индией, Францией и Всемирным алмазным советом (World Diamond Council, WDC). По словам информаторов, чтобы ввести запрет до 1 января, необходимо уточнить все детали ограничений уже в ноябре.

«Причина того, что мы стоим на месте, отчасти в том, что это не прямой запрет и он будет касаться российских алмазов, поступающих в страны G7 из-за пределов России. Это все усложняет», — отметили близкие к ситуации источники.

15 сентября в Бельгии заявили, что G7 объявит об ограничениях на импорт российских алмазов в ближайшие недели. Для создания эффективной системы глобального отслеживания оборота алмазов, которая позволит запретить поставки камней из России, западные страны задумали заручиться поддержкой Индии.

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    Марина Совина
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