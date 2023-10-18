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15:32, 18 октября 2023Моя страна

Дикий кабан разозлился и распугал сородичей

Сихотэ-Алинский заповедник опубликовал видео с дракой кабанов

Дикий кабан разозлился и распугал сородичей. Видео с животными опубликовал в своем Telegram-канале Сихотэ-Алинский заповедник.

«Кабаны, или дикие свиньи – животные сильные, выносливые и свирепые. Несмотря на внушительный вес, они быстро бегают и стремительно атакуют в случае опасности. Даже сородичи разбежались, увидев разозленного вепря», — говорится в подписи к видео.

Сотрудники нацпарка также рассказали, что рыло с пятачком и острые клыки — идеальные инструменты не только для кровопролитных битв, но и рытья земли в поисках пропитания: ягод, кореньев, шишек и мелких млекопитающих. «Роющая деятельность диких свиней помогает заделке семян, что в свою очередь способствует восстановлению леса», — добавили там.

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    Варвара Кошечкина
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