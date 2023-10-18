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16:18, 18 октября 2023Среда обитания

Центробанк увидел дисбалансы на рынке жилья в России

Депутат ГД Разворотнева: ЦБ видит дисбаланс в стоимости жилья в России

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Центробанк (ЦБ) заметил дисбалансы на рынке недвижимости в России — это касается разницы в стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, качества заемщиков и маркетинговых проектов застройщиков. Об этом рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, пишет «Российская газета».

Депутат рассказала, что ЦБ не видит рисков надувания ипотечного пузыря, но отмечает дисбаланс в стоимости первичного и вторичного жилья. По данным ЦИАН, квартиры в новостройках в среднем на 18 процентов дороже, чем готовые. При этом в течение почти 20 лет новое жилье было дешевле «вторички».

Второй дисбаланс, по данным финансового регулятора, связан с качеством заемщиков. Кредиты все чаще выдают людям, которым сложно их обслуживать из-за финансового положения.

Третий дисбаланс обусловлен маркетинговыми проектами застройщиков — в том числе околонулевой ипотекой. В таких кредитах проценты закладываются в стоимость жилья, однако продать потом квартиру за те же деньги невозможно. С этим ЦБ последовательно борется. Вся ситуация на рынке жилья сейчас определяется противостоянием блока девелоперов и финансового регулятора, подчеркнула Разворотнева.

Ранее специалисты увидели предпосылки кризиса на российском рынке жилья. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, основанием для рецессии может быть разница между арендой квартиры и ее покупкой в ипотеку.

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    Нина Ташевская
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