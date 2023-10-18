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18:10, 18 октября 2023Спорт

Хавбек сборной Италии назвал сумму накопившегося из-за ставок долга

Хавбек Фаджоли признался, что проиграл 2,7 миллиона евро на ставках
Николо Фаджоли

Николо Фаджоли. Фото: Massimo Pinca / Reuters

Полузащитник сборной Италии по футболу Николо Фаджоли назвал сумму долга, накопившегося из-за ставок. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

«Мой долг рос, мне угрожали переломать ноги. Я думал, что играю только ради того, чтобы вернуть долги. Они [партнеры по "Ювентусу"] ничего не знали о моих ставках», — признался хавбек, отметив, что проиграл 2,7 миллиона евро.

14 октября стало известно, что футболист сборной Италии Сандро Тонали начнет курс лечения от игровой зависимости. Его, Фаджоли, а также Николу Залевского и Николо Дзаньоло обвинили в совершении неправомерных ставок.

22-летний Фаджоли играет за сборную Италии с 2022 года. На данный момент спортсмен защищает цвета «Кремонезе», в 2021 году он также выступал за «Ювентус».

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    Ксения Курашкина
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