Хавбек сборной Италии назвал сумму накопившегося из-за ставок долга

Хавбек Фаджоли признался, что проиграл 2,7 миллиона евро на ставках

Полузащитник сборной Италии по футболу Николо Фаджоли назвал сумму долга, накопившегося из-за ставок. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

«Мой долг рос, мне угрожали переломать ноги. Я думал, что играю только ради того, чтобы вернуть долги. Они [партнеры по "Ювентусу"] ничего не знали о моих ставках», — признался хавбек, отметив, что проиграл 2,7 миллиона евро.

14 октября стало известно, что футболист сборной Италии Сандро Тонали начнет курс лечения от игровой зависимости. Его, Фаджоли, а также Николу Залевского и Николо Дзаньоло обвинили в совершении неправомерных ставок.

22-летний Фаджоли играет за сборную Италии с 2022 года. На данный момент спортсмен защищает цвета «Кремонезе», в 2021 году он также выступал за «Ювентус».