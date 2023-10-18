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19:20, 18 октября 2023Из жизни

Картина из гостиной оказалась неизвестной работой Ван Дейка за миллионы евро

Картина из дома испанского семейства оказалась неизвестной картиной Ван Дейка

Фото: Jack Taylor / Getty Images

Семья из Испании обнаружила, что картина, которая принадлежала ей много десятилетий, является неизвестной работой легендарного фламандского художника XVII века Антониса Ван Дейка. Об этом сообщает Insider.

Полотно «Представление Младенца Иисуса святой Варваре» (The presentation of the baby Jesus to Saint Barbara) висела в гостиной семейства из андалусского города Хаэн. О том, что эта работа может оказаться подлинником Ван Дейка, испанцы узнали в 2022 году. Позже эксперты из Мадрида подтвердили эти подозрения. Они также заявили, что картина может стоить десятки миллионов евро.

Предыдущая работа Ван Дейка, выставлявшаяся на аукцион в Великобритании, была продана за 8,3 миллиона фунтов стерлингов. При этом представитель мадридского аукционного дома Durán заявил, что пока очень сложно определить даже примерную стоимость андалусской находки, так как «каждая картина имеет множество особенностей».

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Владельцы считают, что «Представление Младенца Иисуса святой Варваре» попало на юг Пиренейского полуострова через Севилью, так как часть их семьи проживала там в XVII веке. В то время многие фламандские семьи перебирались с территории современной Бельгии на юг Испании, где устраивались работать банкирами и торговцами.

Ранее в Великобритании нашлась похищенная 34 года назад картина Роберта Джеммелла Хатчисона «Дети на мелководье» (Children Wading). Полотно знаменитого шотландского художника украли из Музея Глазго в 1989 году.

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    Никита Савин
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