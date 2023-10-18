Крупный поставщик нефти собрался резко увеличить добычу

Ливия впервые за 20 лет выставит на аукцион лицензии на добычу нефти и газа

В 2024 году Ливия впервые за два десятилетия выставит на международный аукцион лицензии на разработку на своей территории нефти и газа. Об этом на проходящей в южноафриканском Кейптауне Африканской энергетической неделе заявил представитель ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC), передает ТАСС.

По его словам, восстановление нефтегазового сектора Ливии достигло такого уровня, что теперь страна может предложить иностранным компаниям интересные проекты с совместным участием. Такое сотрудничество поможет Ливии резко нарастить добычу. За три года республика как крупный поставщик хочет выйти на уровень два миллиона баррелей в сутки.

В августе этого года Ливия добывала 1,15 миллиона баррелей. Член ливийской делегации напомнил, что минувшей весной совместно с российской компанией «Татнефть» было открыто новое месторождение нефти, что стало важным сигналом для мировых рынков о стабилизации ситуации в нефтяном секторе страны.

Вернуться к переговорам по совместной разработке нефтяных месторождений правительство национального единства (ПНЕ) Ливии предложило российским компаниям в январе 2023 года. Тогда министр нефти Мухаммед Аун указывал, что хотел бы видеть в стране «Татнефть» и «Газпром».