Мужчины и женщины назвали нестандартные возбуждающие их вещи

Пользователи и пользовательницы форума Reddit назвали вещи, которые кажутся им сексуальными, но при этом являются довольно нестандартными. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Многие женщины, к удивлению мужчин, среди нетипичных возбуждающих вещей назвали способность партнера кончать в первые секунды или минуты после начала полового акта.

Когда едва потрогала его, и он кончает. Или делает это, едва войдя. Это так горячо, я чувствую, будто немного сломала мужчину. Рано кончающие очень сексуальны Actual_Plastic77 пользовательница Reddit

Еще одна девушка рассказала, что ее возбуждает, когда работающий механиком муж приходит домой в грязной и пропахшей потом униформе. Однако мужчина, вопреки ее просьбам, не соглашается на секс в таком виде.

Он позволяет мне только обнять его. Это уже прогресс — раньше он отказывался обниматься по возвращении домой и даже спросил коллег, нравится ли их грязные тела после работы женам. Оказалось, остальные жены требуют, чтобы мужчины принимали душ, прежде чем прикоснуться к ним No-Skirt3176 пользовательница Reddit

Другой комментатор отметил, что большинство гетеросексуальных мужчин, в отличие от него, не испытывают удовольствия при стимуляции ягодиц.

Меня чертовски заводит мысль о том, что женщина хватает меня за задницу. Лишь однажды мамина подруга похвалила мой зад, а о крепком хватании от девушки я пока только мечтаю handle-lean пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit, которым доводилось заниматься сексом с инвалидами, поделились своими воспоминаниями. Девушка, которая ходила на свидания с незрячим парнем, призналась, что такого страстного секса у нее больше не было.