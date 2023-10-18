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08:30, 19 октября 2023Забота о себе

Мужчины и женщины назвали нестандартные возбуждающие их вещи

Фото: Yana Dats / Unsplash

Пользователи и пользовательницы форума Reddit назвали вещи, которые кажутся им сексуальными, но при этом являются довольно нестандартными. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Многие женщины, к удивлению мужчин, среди нетипичных возбуждающих вещей назвали способность партнера кончать в первые секунды или минуты после начала полового акта.

Когда едва потрогала его, и он кончает. Или делает это, едва войдя. Это так горячо, я чувствую, будто немного сломала мужчину. Рано кончающие очень сексуальны

Actual_Plastic77пользовательница Reddit

Еще одна девушка рассказала, что ее возбуждает, когда работающий механиком муж приходит домой в грязной и пропахшей потом униформе. Однако мужчина, вопреки ее просьбам, не соглашается на секс в таком виде.

Он позволяет мне только обнять его. Это уже прогресс — раньше он отказывался обниматься по возвращении домой и даже спросил коллег, нравится ли их грязные тела после работы женам. Оказалось, остальные жены требуют, чтобы мужчины принимали душ, прежде чем прикоснуться к ним

No-Skirt3176пользовательница Reddit
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Другой комментатор отметил, что большинство гетеросексуальных мужчин, в отличие от него, не испытывают удовольствия при стимуляции ягодиц.

Меня чертовски заводит мысль о том, что женщина хватает меня за задницу. Лишь однажды мамина подруга похвалила мой зад, а о крепком хватании от девушки я пока только мечтаю

handle-leanпользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit, которым доводилось заниматься сексом с инвалидами, поделились своими воспоминаниями. Девушка, которая ходила на свидания с незрячим парнем, призналась, что такого страстного секса у нее больше не было.

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    Александра Лисица
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