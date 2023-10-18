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21:27, 18 октября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Николаеве

«Зеркало недели» сообщило о взрывах в украинском городе Николаеве

Фото: Pixabay

Украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале сообщило о взрывах в городе Николаеве.

«Местные паблики сообщают про взрывы. Предварительно произошел пуск баллистических ракет», — говорится в публикации.

Местных жителей призвали находиться в укрытиях. Другие подробности взрывов не приводятся.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Утром 18 октября в городе Днепр на Украине произошли взрывы. До этого стало известно о взрывах в Запорожье. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, причиной взрыва стала работа украинской системы противовоздушной обороны.

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    Марина Совина
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