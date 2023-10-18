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19:16, 18 октября 2023Мир

Небензя заявил о принесении в жертву палестинцев в секторе Газа

Постпред России в ООН Небензя: блокада ставит на грань выживания жителей Газы

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Блокада сектора Газа угрожает выживанию мирных жителей анклава, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. Его цитирует РИА Новости.

«Гуманитарная блокада палестинского анклава ставит на грань выживания все его население, которое практически у нас на глазах приносят в жертву», — подчеркнул постпред.

Ранее Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали пять стран. США, Великобритания, Франция и Япония проголосовали против. Еще шесть стран воздержались от голосования.

В свою очередь, Небензя заявил, что Совбез ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стран, не приняв российскую резолюцию.

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    Виктория Кондратьева
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