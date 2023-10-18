Россиянка описала обстановку в Тель-Авиве фразой «обстреливают, но не попадают»

Жительница Тель-Авива описала обстановку фразой «обстреливают, но не попадают»

Жительница израильского Тель-Авива по имени Анна описала обстановку в городе фразой «террористы всегда обстреливают, но не попадают». О том, что происходит в городе, она рассказала «Ленте.ру».

Женщина живет в северном Тель-Авиве. Она сообщила, что в городе работают учреждения, школы, магазины и кафе. В целом Анна считает обстановку безопасной. «Относительно юга страны ракеты, можно сказать, не беспокоят. Система ПВО все сбивает, люди, даже когда едут на машине, не останавливают движение. По моим ощущениям, в Тель-Авиве безопасно на 8 из 10, с учетом того, что террористы всегда обстреливают, но не попадают», — поделилась россиянка.

По ее словам, население обычно в курсе обстрелов. Об этом людей уведомляют в специальном приложении. Единственное неожиданное нападение случилось 7 октября. «Проснулись в 6:30 от сигнала тревоги, долет был по дому, по-моему, в районе Яффо», — добавила Анна.

Бомбоубежища есть везде, в каждом здании, в основном наземные, сказала она. «Можно зайти в любое помещение. Это защищенная комната. Если это большое убежище, то там точно всегда есть вода. Если это небольшое пространство, то, когда сработала сирена, мы заходим, ждем 10 минут после сирены, затем можно идти дальше», — описала россиянка.

Она также рассказала, что не намерена покидать страну в связи с последними событиями. «Очень хочется поддержать страну, работать и жить именно здесь. В целом у меня нет знакомых, кто уезжает», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее проживающая на севере Израиля, в Хайфе, россиянка Нина Пилипенко рассказала, что ее дети постоянно находятся дома и не ходят на учебу, а в городе закрыта часть магазинов.

