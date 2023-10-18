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18:43, 18 октября 2023Мир

ООН обозначила срочные цели в секторе Газа

Спецкоординатор ООН Веннесланд: нужно добиться освобождения ХАМАС заложников

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В ООН заявили о необходимости срочно достичь двух целей в рамках эскалации конфликта на Ближнем Востоке: добиться освобождения всех заложников радиального палестинского движения ХАМАС и обеспечить гуманитарный доступ в сектор Газа. Их обозначил спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд, передает РИА Новости.

«Нам нужно время и пространство для достижения двух срочных целей. ХАМАС [должен] немедленно освободить без предусловий всех заложников», — заявил он.

Второй целью Веннесланд назвал обеспечение беспрепятственного доступа в Газу для гуманитарной помощи палестинцам.

Ранее стало известно о готовности Великобритании использовать спецназ для освобождения заложников в секторе Газа. Однако, в Министерстве обороны Великобритании подтвердить эти данные отказались.

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