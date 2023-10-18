Уехавшего из России звезду Comedy Club заметили в Москве

«МК»: юморист Александр Ревва посетил концерт памяти Юрия Шатунова в Москве

Звезду шоу Comedy Club, юмориста и актера Александра Ревву, уехавшего в 2022 году из России в Испанию, заметили в Москве. Шоумен посетил концерт памяти певца Юрия Шатунова, сообщает «Московский комсомолец» («МК»).

По данным издания, на концерте «Здесь был Юра» Ревва вышел на сцену и исполнил песню Шатунова «Глупые снежинки».

«Он (Ревва — прим. «Ленты.ру») сильно изменился и заметно сдал. Впрочем, на сцене, как и в прежние годы, смотрелся весьма уверенно», — говорится в материале.

В июле 2022 года журналистка Алена Жигалова заявила, что после начала спецоперации на Украине Ревва уехал в Испанию и потерял всю недвижимость в России.

Позднее представитель жены актера сообщил, что слухи о переезде юмориста в другую страну не соответствуют действительности. Телеведущий Оскар Кучера рассказал, что Ревва не эмигрировал, а уехал отдыхать в Испанию с семьей.