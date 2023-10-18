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17:22, 18 октября 2023Мир

В Газе заявили о критичных запасах воды

Сотрудник Oxfam Халиди: в Газе почти не осталось чистой воды

Фото: Hatem Moussa / AP Photo

В секторе Газа почти не осталось воды, а водовозы, из которых люди пополняют запасы в своих домах, заполняются только на четверть. Об этом британскому телеканалу Sky News рассказала руководитель политики международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam в Палестине и Израиле Бушра Халиди.

«Несколько дней назад воду в одной из точек на юге включили, но только на 10-20 процентов [из 100], и, конечно, без электричества воду по трубам не прокачать», — заявила она.

Халиди подчеркнула, что количества поступающей воды недостаточно, чтобы покрыть потребности населения. Она также добавила, что из-за перебоев с электричеством из строя вышли очистные сооружения, в результате чего в море сбрасываются «олимпийские бассейны» сточных вод. При этом, обратила внимание Халиди, сточные воды просачивается обратно в Газу и в водоносный горизонт, загрязняя его и создавая риск возникновения заболеваний.

«Представьте себе больницу без чистой проточной воды. Мы можем только представить, какие последствия это будет иметь для пациентов», — указала она.

Ранее сообщалось, что Израиль доложил США о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа. Посол Израиля в России Александр Бен-Цви также констатировал, что страна начала подачу воды в южную часть Газы. Информацию об этом также подтвердили в Палестине.

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    Варвара Кошечкина
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