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12:05, 18 октября 2023Россия

В российском детсаду физрук пинал детей и попал на видео

В Туве тренер детсада пинал детей из-за невозможности успокоить и попал на видео

В Туве физрук в детском саду пинал детей и орал на них, потому что не мог успокоить. Произошедшее попало на видео, кадры публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На методы тренера пожаловались местные жители. Сам россиянин объяснил свое поведение тем, что не мог иначе достучаться до воспитанников. Известно, что его уже уволили с работы, а воспитатель, который должен был находиться в зале во время занятий, получил выговор.

Ранее похожий инцидент произошел в Красноярске. Инструктор закидала мячами воспитанников детского сада «Солнышко» из-за отказа маршировать под музыку. Ее действия также попали на видео.

В конце 2022 года стало известно, что в Курской области две воспитательницы детского сада издевались над детьми во время кормления.

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    Евгения Куликова
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