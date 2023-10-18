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06:47, 18 октября 2023Мир

В Турции призвали отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО

Депутат Перинчек: Турция должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО

Фото: Tarik Haiga / Unsplash

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Анкара должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«На первом этапе великое национальное собрание [парламента] Турции должно быстро включить этот вопрос в свою повестку дня и отклонить присоединение Швеции», — сказал он.

По словам депутата, Турция была де-факто отлучена от Североатлантического альянса. Он добавил, что на сегодняшний день выход из НАТО является вопросом жизни и смерти для Анкары.

Перинчек добавил, что выход из НАТО является самой эффективной практикой против заговоров Соединенных Штатов. «Турция, освобожденная от НАТО, объединит и консолидирует свой внутренний фронт», — отметил он.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал передать документы на ратификацию членства Швеции в парламент осенью. Вступление страны в альянс затянулось из-за акции сожжения Корана в Стокгольме и неприятия Турцией поддержки террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийских союзников Швецией.

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    Марина Совина
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