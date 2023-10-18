Женщинам назвали правильный порядок действий после незащищенного секса
После полового контакта без использования презерватива женщине нужно предпринять ряд защитных мер, включая обработку наружных половых органов водным раствором хлоргексидина или мирамистина, рассказала акушер-гинеколог Юлия Францкевич. Правильный порядок действий после незащищенного секса она назвала в беседе с ИА RuNews24.ru.
Врач объяснила: в течение 15 минут женщине необходимо помыть наружные половые органы с мылом и обработать их водным раствором хлоргексидина или мирамистина. В свою очередь, после орального контакта, продолжила Францевич, полость рта и горло нужно прополоскать хлоргексидином или любым раствором антисептика для орошения слизистой оболочки. В ближайшие сутки после незащищенного полового контакта женщине нужно обратиться к акушеру-гинекологу.
Учитывая, что у инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), инкубационный период (время от момента заражения до появления симптомов) различен (...) и колеблется от двух дней (гонорея) до трех месяцев и более (ВИЧ), то некоторые анализы врач может назначить через определенные промежутки времени после незащищенного полового акта
Через семь-десять дней после секса без презерватива гинеколог порекомендовала сдать мазок на флору, а также мазки для тестирования с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) на ИППП. «Анализ крови на ВИЧ-инфекцию нужно сдавать не раньше, чем через две недели после полового контакта, с повторением тестирования через три и шесть недель в случае отрицательного результата. В течение нескольких месяцев после заражения ВИЧ-инфекцией (до трех месяцев и более) результат обследования может быть отрицательным», — предупредила Францкевич.
На сифилис, продолжила она, кровь нужно сдавать через три недели после полового акта, а на вирусные гепатиты В и С — через шесть недель.
В региональных центрах борьбы со СПИДом в случае риска передачи ВИЧ-инфекции могут предоставить таблетки для экстренной профилактики заболевания, подсказала Францкевич.
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