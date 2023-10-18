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07:00, 18 октября 2023Забота о себе

Женщинам назвали правильный порядок действий после незащищенного секса

Фото: Unsplash

После полового контакта без использования презерватива женщине нужно предпринять ряд защитных мер, включая обработку наружных половых органов водным раствором хлоргексидина или мирамистина, рассказала акушер-гинеколог Юлия Францкевич. Правильный порядок действий после незащищенного секса она назвала в беседе с ИА RuNews24.ru.

Врач объяснила: в течение 15 минут женщине необходимо помыть наружные половые органы с мылом и обработать их водным раствором хлоргексидина или мирамистина. В свою очередь, после орального контакта, продолжила Францевич, полость рта и горло нужно прополоскать хлоргексидином или любым раствором антисептика для орошения слизистой оболочки. В ближайшие сутки после незащищенного полового контакта женщине нужно обратиться к акушеру-гинекологу.

Учитывая, что у инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), инкубационный период (время от момента заражения до появления симптомов) различен (...) и колеблется от двух дней (гонорея) до трех месяцев и более (ВИЧ), то некоторые анализы врач может назначить через определенные промежутки времени после незащищенного полового акта

Юлия Францкевичакушер-гинеколог

Через семь-десять дней после секса без презерватива гинеколог порекомендовала сдать мазок на флору, а также мазки для тестирования с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) на ИППП. «Анализ крови на ВИЧ-инфекцию нужно сдавать не раньше, чем через две недели после полового контакта, с повторением тестирования через три и шесть недель в случае отрицательного результата. В течение нескольких месяцев после заражения ВИЧ-инфекцией (до трех месяцев и более) результат обследования может быть отрицательным», — предупредила Францкевич.

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На сифилис, продолжила она, кровь нужно сдавать через три недели после полового акта, а на вирусные гепатиты В и С — через шесть недель.

В региональных центрах борьбы со СПИДом в случае риска передачи ВИЧ-инфекции могут предоставить таблетки для экстренной профилактики заболевания, подсказала Францкевич.

Ранее консультант по сексуальным отношениям Керим Костоев перечислил главные мужские интимные фобии. Костоев отметил, что часто люди слишком долго размышляют о страхе, постоянно анализируют причины его появления. В результате воображаемые страхи превращаются в реальные неудачи в постели, добавил он.

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    Александра Лисица
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