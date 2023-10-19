58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли приняла участие в откровенной съемке рекламы собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 58-летняя звезда показала стройную фигуру, позируя в бассейне в малиновом купальнике с глубоким декольте, которое частично обнажало ее бюст. При этом она распустила волосы, сделала макияж с акцентом на глазах и дополнила образ массивным серебристым перстнем.

Фанаты восхитились внешним видом знаменитости в комментариях. «Самая красивая женщина на свете», «Удивительная», «Вдохновительница», «Безупречна, как всегда», «Богиня», — написали пользователи сети.

Ранее в октябре американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен Гвинет Пэлтроу снялась в откровенном образе для американского журнала Bustle. Так, она надела прозрачный топ и бюстгальтер бренда Gucci, капроновые колготки, стринги, остроносые туфли Ferragamo на высоких каблуках и украшения Tiffany & Co.