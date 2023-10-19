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02:20, 19 октября 2023Из жизни

Мужчина нанял голую уборщицу после развода и оказался разочарован

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Мужчина решил порадовать себя после развода и нанял голую уборщицу. Своим опытом он поделился в анонимном паблике в социальной сети Х (бывший Twitter).

Неизвестный мужчина рассказал, что после тяжелого развода захотел убить двух зайцев сразу: насладиться женской красотой и решить вопрос с домашней уборкой. Он обратился в специальное агентство и оплатил подписку на эротический клининг. Однако после первой же уборки он почувствовал неловкость и оказался разочарован затеей.

«Было так странно просто сидеть у себя дома, пока молодая обнаженная девушка протирает передо мной пыль, что я стал уходить накануне ее визитов. Обычно я просто паркуюсь неподалеку и жду, пока голая уборщица закончит убираться», — написал автор.

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Его пост в популярном аккаунте @Fesshole, где люди делятся своими постыдными секретами, набрал больше 900 тысяч просмотров. Многие пользователи посмеялись над проблемой мужчины. Некоторые упрекнули его в неуважительном отношении к женщинам и даже отметили, что «знают, почему его жена ушла от него». Другие посоветовали ему нанять обычную уборщицу или просто попросить девушку одеться.

Ранее владелица фирмы The Naked Cleaning Company, которая предоставляет услуги уборки голышом, защитила раздевающихся для клиентов женщин. На обвинения в том, что ее компания превращает женщин в сексуальные объекты, она ответила, что благодаря этой работе сотрудницы наоборот получают больше возможностей для роста.

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    Алиса Дмитриева
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