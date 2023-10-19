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14:03, 19 октября 2023Экономика

Российский банк прекратит принимать рубли на валютные счета

Райффайзенбанк объявил об отказе принимать рубли на валютные счета с 23 октября

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

С начала следующей недели (23 октября) Райффайзенбанк прекратит принимать в своих кассах рубли на валютные счета с одновременной конвертацией, хотя возможность внести их на рублевый счет, а потом конвертировать сохранится. Об этом говорится в Telegram-канале банка.

В кредитной организации объяснили такое решение непопулярностью услуги, предложив при необходимости пользоваться приложением для конвертации рублей в валюту. Таким образом, банк полностью исключил возможность пополнения валютных счетов в кассах. С 1 августа Райффайзенбанк приостановил прием долларов и евро через кассу у физических лиц.

Райффайзенбанк, дочерняя организация австрийского Raiffeisen Bank, входит в число системно значимых российских банков, который ведет Центробанк. Вместе с ним в перечне находятся еще 12 кредитных организаций.

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Руководство Raiffeisen Bank неоднократно заявляло о намерениях избавиться тем или иным способом от российского бизнеса, однако, по данным источником Reuters, устраивающее группу предложение не поступает и процесс затягивается. После ряда неудач головная компания решила выделить российский банк в отдельную структуру, на что было получено одобрение властей Австрии.

Такая политика вызывает недовольство Европейского центробанка (ЕЦБ), который требует представить конкретный план по выходу из российских активов. На этом фоне группа пообещала свести к минимуму обработку трансграничных платежей, сократить выдачу кредитов и общий объем операций в иностранной валюте, а также закрыла корсчета всех российских банков, кроме своей «дочки», и сократила корреспондентские отношения с партнерами в СНГ.

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    Платон Щукин
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