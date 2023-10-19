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09:19, 19 октября 2023Мир

Чиновник Госдепа ушел в отставку из-за решений США по Израилю

Politico: сотрудник Госдепа США Пол ушел в отставку из-за решений по Израилю

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Сотрудник Бюро Государственного департамента США по военно-политическим вопросам Джош Пол ушел в отставку из-за деструктивных решений американских властей по войне Израиля против ХАМАС. Об этом сообщает Politico.

«Я не могу работать в поддержку ряда важных политических решений, в том числе переброски большего количества оружия одной из сторон конфликта, которые я считаю недальновидными, разрушительными, несправедливыми и противоречащими тем самым ценностям, которые мы публично поддерживаем», — заявил чиновник.

Пол отметил, что за 11 лет службы в Госдепе США пошел на «множество моральных компромиссов», но сейчас принял решение уйти в отставку из-за продолжения американского курса по увеличению поставок оружия Израилю.

Он подчеркнул, что решения нынешней администрации президента США Джо Байдена и большей части Конгресса — импульсивная реакция, основанная на «предвзятости и политической выгоде».

Ранее американский лидер во время визита в Израиль заявил, что на этой неделе запросит у Конгресса США беспрецедентный пакет помощи стране. Байден подчеркнул, что Вашингтон намерен обеспечить всем необходимым систему противовоздушной обороны «Железный купол».

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    Семен Александров
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