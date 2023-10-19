Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:51, 19 октября 2023Россия

Для двух категорий россиян предложили увеличить отпуск на неделю

В Госдуме предложили увеличить отпуск на неделю для работающих пенсионеров

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Депутаты от ЛДПР предложили увеличить отпуск на неделю работающих пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщают «Известия».

Законопроект будет внесен в Госдуму 19 октября. Предлагается продлить ежегодный оплачиваемый отпуск для двух категорий россиян до 35 дней.

В пояснительной записке отмечается, что дополнительные дни отдыха позволят пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста восстановить силы и улучшить состояние здоровья. Авторы инициативы уверены, что она также поспособствует повышению уровня работоспособности.

Замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов уточнил, что сейчас в России порядка четырех миллионов работающих предпенсионеров. Это те россияне, которые считались бы пенсионерами по старому законодательству, но лишились возможности уйти на пенсию после пенсионной реформы.

Политик отметил, что увеличение пенсионного возраста стало вынужденной мерой, поэтому для людей разрабатываются поощрительные меры и льготы. Количество предпенсионеров в России составляет менее шести процентов от работающих граждан, поэтому увеличение отпуска на неделю не станет критическим или болезненным для бизнеса и государства.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что в 2024 году пенсии россиян проиндексируют на размер инфляции.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Идет по пути Зеленского». В Москве очень недовольны Николом Пашиняном

    Младшая сестра Кейт Мосс появилась на ковровой дорожке в оголяющем грудь платье

    Медведев оценил шансы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

    Для двух категорий россиян предложили увеличить отпуск на неделю

    Неймар получил разрыв крестообразной связки в матче за сборную Бразилии

    Медведев предупредил о худшем варианте развития событий на Ближнем Востоке

    Назван способ решить конфликт на Ближнем Востоке

    Медведев заявил об отчаянной ревности Киева к Израилю

    Назван объединяющий достоинства ракеты и самолета комплекс

    Медведев рассказал об используемом в Израиле оружии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости