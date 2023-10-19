Для двух категорий россиян предложили увеличить отпуск на неделю

В Госдуме предложили увеличить отпуск на неделю для работающих пенсионеров

Депутаты от ЛДПР предложили увеличить отпуск на неделю работающих пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщают «Известия».

Законопроект будет внесен в Госдуму 19 октября. Предлагается продлить ежегодный оплачиваемый отпуск для двух категорий россиян до 35 дней.

В пояснительной записке отмечается, что дополнительные дни отдыха позволят пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста восстановить силы и улучшить состояние здоровья. Авторы инициативы уверены, что она также поспособствует повышению уровня работоспособности.

Замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов уточнил, что сейчас в России порядка четырех миллионов работающих предпенсионеров. Это те россияне, которые считались бы пенсионерами по старому законодательству, но лишились возможности уйти на пенсию после пенсионной реформы.

Политик отметил, что увеличение пенсионного возраста стало вынужденной мерой, поэтому для людей разрабатываются поощрительные меры и льготы. Количество предпенсионеров в России составляет менее шести процентов от работающих граждан, поэтому увеличение отпуска на неделю не станет критическим или болезненным для бизнеса и государства.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что в 2024 году пенсии россиян проиндексируют на размер инфляции.

